Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı.
22.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:15
Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su Elon Musk, sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı