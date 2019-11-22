Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
Haberler » Dünya » Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı - Haber

Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı.

22.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:15

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su , sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et