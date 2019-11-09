Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var

Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var

Twitter sayfasındaki paylaşımında Musk, "Mars'ta sürdürülebilir bir şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var." dedi.

09.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:29
Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var

Mars'ta koloni kurmak isteyen bunun için bin uzay aracına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Uzun yıllardır kızıl gezegen Mars'ta bir şehir kurmak istediği bilinen Musk, sosyal medya hesabında bir takipçisiyle olan diyaloğunda bu projesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu yazdı.


Twitter sayfasındaki paylaşımında Musk, "Mars'ta sürdürülebilir bir şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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