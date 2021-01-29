Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı

29.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:52
Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı

Eloise Kasırgası, Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te 270 bin kişiyi etkiledi, binlerce evin yıkılmasına yol açtı.

Eloise Kasırgası, Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te 270 bin kişiyi etkiledi, binlerce evin yıkılmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu etkili olmaya başlayan kasırganın Mozambik'te 11, çevre ülkeler Zimbabve, Esvatini, Güney Afrika ve Madagaskar'da ise 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan yaklaşık 270 bin kişinin etkilendiği, 20 binden fazla evin yıkıldığı, zarar gördüğü ya da sular altında kaldığı belirtilirken, 20 binden fazla kişinin ise geçici olarak kurulan barınma merkezlerinde konaklamaya başladığı ifade edildi.

Sel sularının kolera riskini artırdığına işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının sivil toplum örgütleriyle yardım dağıtma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Her yıl ekim-nisan döneminde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve yağışlar, Hint Okyanusu kıyısındaki birçok Güney Afrika ülkesini etkiliyor.

Ülkede 2019'da meydana gelen Idai Kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Jason Statham Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Turizm Sakarya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:06:13. #1.14#
title