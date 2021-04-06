eLogo'dan Online Hesap Özeti uygulaması
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eLogo'dan Online Hesap Özeti uygulaması

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
eLogo'dan Online Hesap Özeti uygulaması

eLogo, firmaların kullandıkları Logo ERP çözümleri içerisinden tek bir ekranda Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarındaki hesaplarını izlemesine olanak sağlayan Online Hesap Özeti Uygulaması'nı geliştirdi.

eLogo, firmaların kullandıkları Logo ERP çözümleri içerisinden tek bir ekranda Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarındaki hesaplarını izlemesine olanak sağlayan Online Hesap Özeti Uygulaması'nı geliştirdi.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, eLogo'nun sunduğu açık bankacılık dünyasındaki yenilikçi fintek ürünü ERP içi Online Hesap Özeti Uygulaması ile işletmeler birçok bankadaki hesap bilgilerini tek bir ekran üzerinden kolaylıkla takip edebilirken online hesap özeti ekstrelerini de yine tek bir klik ile ERP çözümlerine aktarabiliyor.

Ayrıca gelişmiş dashboard ekranı üzerinden seçilecek tarih kırılımı bazında toplam borç/alacak bilgisine ulaşılabilirken, hesap ekstresi özet bilgisi, güncel döviz kuru takibi ve döviz dönüşüm işlemleri da kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Online Hesap Özeti Uygulaması Logo Tiger ve GO ERP çözümleri içerisinde 3 ara yüzü versiyonlarına sahip çözümler ile tam entegre çalışıyor.

Online Hesap Özeti Uygulaması kullanmak için kullanıcıların öncelikle eLogo sipariş portalından aylık veya yıllık avantajlı paketlerden bir tanesini satın almaları gerekiyor.

Sonrasında ERP'lerine versiyon güncellemesi ile beraber otomatik bir şekilde yüklenen uygulamayı hemen kullanmaya başlamak için tek yapılması gereken entegrasyon sağlamak istedikleri bankalardaki kullanıcı bilgilerini uygulamaya girmek. Otomatik kurulum sürecinin yanı sıra istenilen zamanda Logo Store üzerinden de uygulamaya rahatlıkla erişim sağlanabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eLogo Genel Müdürü Başak Kural, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize her zaman en iyi deneyimi sunma gayretindeyiz. Bu bağlamda geliştirdiğimiz Online Hesap Özeti Uygulaması ile de işletmelerin birçok ekrandan takip etmek zorunda kaldıkları banka hesap bilgilerini tek bir ekranda toparlayarak ekstre kayıtlarını da kolaylıkla muhasebeleştirmelerini sağlıyoruz. eLogo olarak son dönemde birçok yeniliğin yaşandığı açık bankacılık alanında Logo Grup müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliklerini arıtacak yenilikçi servisler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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