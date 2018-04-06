Eln Devlet Başkanı Adaylarını Müzakere Masasına Çağırdı

Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Kolombiya'da 27 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak devlet başkanı adaylarını, hükümetle yürütülen müzakerelere davet etti.

Kolombiya hükümeti ile Ekvador'un başkenti Quito'da görüşmelere devam ELN, yayımladığı bildiri ile devlet başkanı adaylarından Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Piedad Cordoba, Ivan Duque, Sergio Fajardo, German Vargas Lleras ve Viviane Morales'e bu görüşmelere katılmaları çağrısında bulundu.

"Barış, Kolombiya halkının en büyük özlemlerinden biri ve devlet başkanı adaylarının da gündeminin merkezinde yer almalı." ifadesi kullanılan bildiride, hükümetle yürütülen müzakerelerin 5'inci turuna devlet başkan adaylarının da katılması gerektiği vurgulandı.

Adaylardan Petro ve Fajardo'nun barış görüşmelerini devam ettirmeyi, Lleras ve Duque'nin ise diyalog karşıtı bir tavır aldığını hatırlatan ELN, adayları müzakerelerde gelinen noktalara ilişkin bilgilendirmek istediklerini aktardı.

ELN Venezuela sınırı yakınlarında 2 kişi kaçırdı

Öte yandan, ülkenin doğusunda Venezuela sınırındaki yönetim bölgesi Arauca kırsalında Belediye Kamu Hizmetleri Şirket ve Ecopetrol çalışanı iki kişi örgüt tarafından kaçırıldı.

Örgüt liderlerinden Pablo Marin, söz konusu kişileri kaçırdıklarını yayımladıkları bir video mesajla duyurarak, ELN'nin "devrimci ve isyancı" bir grup olduğunu dolayısıyla ekonomik ve siyasi alıkoymalarda bulunmaya hakkı olduğunu öne sürdü.

Marin, hükümetle yürüyen müzakerelere rağmen "Eğer hükümet bizim adam kaçırmamızı istemiyorsa, anlaşalım. Bu da zaten devam eden müzakerelerin konusu." değerlendirmesini yaptı.

Hükümet ile ELN arasında 15 Mart'ta başlayan ve yeni bir ateşkes anlaşmasının ele alındığı müzakerelerin 5'inci turu 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğü ile yapılıyor.