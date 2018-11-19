Dünya Devleri, Eljif Elmas'ı Takip Ediyor! Devre Arasında Resmi Teklif Gelebilir
Fenerbahçe'de ilk 11'e demir atan Eljif Elmas'ı Manchester United, Manchester City, Dortmund ve Benfica takip ediyor. Genç yıldız için devre arasında resmi teklif gelebilir.
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen yaşından çok daha fazla bir olgunluğa ve tecrübeye sahip olan Eljif Elmas'ın, Fenerbahçe'de ilk 11'e yerleşmesinin ardından kendisine olan ilgi daha arttı. Manchester United, Manchester City, Dortmund ve Benfica gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin takipte olduğu genç yıldız için devre arasında bir teklifin gelebileceği öğrenildi.
YÖNETİM NE DERSE O!
Ancak Fenerbahçe yönetimi astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Türk asıllı Makedon yıldızın Fenerbahçe'de kalmasından yana. Eljif Elmas'ın da bu konuda yönetime sorun çıkarmadığı da gelen haberler arasında.
(Takvim)
YORUMLAR (5)
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Trabzonsporlu olarak yazıyorum ilk kez geçen seneki trabzon maçında izlemiştim. Oyuna çok etki etti hırslı mücadeleci ikili mücalelelerde de fena değildi. birde şimdi vücut yapmış bence hemen verilmeli çocuğun önü açılmalı yusuf la abdülkadir gibi form düşüklüğü yaşamamalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Onu bunu bilemem de futbol piyasası böyle uçmuşken 30 dan aşağı verilmesin . 18 yaşında geleceği parlak. Avrupada olsa 60 tan kapı açarlar.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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küme düşecek takımın futbolcusunu mu dünya devleri takip ediyor. . hahaha iyi gündem yapıyosunuz.Cevap Yaz 1 9 Yayından KaldırFENERBAHCE CUMHURIYETI: Istediginiz kadar bos laf istediginiz kadar küme düssün diye dualar edin. Bosuna Fenerbahce diger klüplere benzemez. Diger klüpler gibi bir muz klübü degildir. Teknik direktörsüz vasat bir kadrolu Fenerbahce ye karsi galibiyet alamayan bir muz klübüsünüz. Lig sonunda 2. olacak.1 Yayından Kaldır
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Barcelona istemiş,messide eğer bu oyuncu gelmese kahrından ölürüm demişCevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır