Dünya Devleri, Eljif Elmas'ı Takip Ediyor! Devre Arasında Resmi Teklif Gelebilir

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen yaşından çok daha fazla bir olgunluğa ve tecrübeye sahip olan Eljif Elmas'ın, Fenerbahçe'de ilk 11'e yerleşmesinin ardından kendisine olan ilgi daha arttı. Manchester United, Manchester City, Dortmund ve Benfica gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin takipte olduğu genç yıldız için devre arasında bir teklifin gelebileceği öğrenildi.

YÖNETİM NE DERSE O!

Ancak Fenerbahçe yönetimi astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Türk asıllı Makedon yıldızın Fenerbahçe'de kalmasından yana. Eljif Elmas'ın da bu konuda yönetime sorun çıkarmadığı da gelen haberler arasında.

(Takvim)