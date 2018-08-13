Elmas Hırsızı Karınca, Kameralara Yakalandı
Hindistan'da kendinden büyük elması ağzına alıp sürükleyen karıncanın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Hindistan'da çekildiği belirtilen ve bir kuyumcudaki elması sürüklerken görülen karıncanın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
BOYUTUNA ALDIRIŞ ETMEDİ
Elmas parçası kendisinden büyük olmasına rağmen, karınca ısrarla sürüklemeye devam etti. Masanın üstünde herhangi bir engelin olmayışı da karıncanın işine yaradı.
EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA
Paylaşım rekoru kıran görüntü, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.