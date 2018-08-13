Elmas Hırsızı Karınca, Kameralara Yakalandı

Hindistan'da çekildiği belirtilen ve bir kuyumcudaki elması sürüklerken görülen karıncanın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BOYUTUNA ALDIRIŞ ETMEDİ

Elmas parçası kendisinden büyük olmasına rağmen, karınca ısrarla sürüklemeye devam etti. Masanın üstünde herhangi bir engelin olmayışı da karıncanın işine yaradı.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Paylaşım rekoru kıran görüntü, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.