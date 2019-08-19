Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını takip ediyor

Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçı telefondan takip ediyor.

19.08.2019 20:33
Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını takip ediyor

Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçı telefondan takip ediyor.

Sezon öncesinde İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı Süper Lig müsabakasını telefonundan takip ediyor. Elmas'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kalpler paylaşırken maçı takip edildiği görüldü. - İSTANBUL

Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını takip ediyor
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.