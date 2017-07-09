Elmalılı Yazır Memleketinde Anıldı

Kızı Türkiye'de vahşice öldürülen Suriyeli babadan ders gibi sözler
Alman basınından flaş iddia: Bugün İncirlik'ten çekiliyorlar
Adalet mitingi için hazırlıklar tamam! Alandaki dev dilekçeye dikkat
En mutlu günleri kabusa döndü! Karakolluk oldular
Kilo verme işini abartan İrem, tedavi altına alındı
Kucağındaki çocukla kendisini patlatmadan saniyeler önce görüntülendi
Yaralı halde hastaneye geldi, aracından vahşet çıktı
PKK'lıların darp ettiği Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür
Türkiye'yi isyan ettiren katilin ailesi konuştu
Dünyanın en güzel çocuğuydu! Bir de son haline bakın
Keçiörenli rekortmen, makineye oynatıp 2 TL'ye zengin oldu
Fenerbahçe'nin teklifini duydu: Gelirim
Çıldırdı! Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekip geri döndü
Elinde bir çayı eksik! Rihanna'nın jet skiye binişi bile olay oldu
Uçakta asla yapmamanız gereken 6 hareket