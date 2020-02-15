Elmalı'ya kayak merkezi yapılması için inceleme gerçekleştirildi

15.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:02

Elmalı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğinde ilçeye kayak merkezi yapılması için çalışma başlattı.

Tarihi, kültürü ve doğasıyla öne çıkan Elmalı'da yayla turizminin yanı sıra kış turizminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında bakanlık ve federasyon yetkilileri, ilçede incelemelerde bulundu.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, Batı Torosların uç noktası 3 bin 70 metre rakımlı Kızlar Sivrisi mevkisine kayak merkezi yapılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

İlçede kış sporları ve turizmi canlandırmak, Elmalı'ya ekonomik olarak değer kazandırmak istediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Elmalı tarihi, kültürel yapısı ve doğallığıyla güzel ilçe. Son yıllarda yaz aylarında yetiştirilen örtüaltı sera ürünleri hızlı bir artış gösterdi. Bunun yanında kış turizminin canlanması, kış aylarındaki doğal güzelliklerin insanların kullanımına açılması amacıyla bazı çalışmalarımız oldu. Bu sayede Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Kayak Federasyonu ile temasa geçtik. İlçemizde batı torosların uç noktası sayılan Kızlar Sivrisi mevkisinde kayak merkezi yapılmasını istiyoruz."

Bakanlık ve federasyon yetkililerinin ön incelemesinin olumlu geçtiğini anlatan Öztürk, en kısa sürede yatırım programına alınarak kayak merkezinin yapılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA