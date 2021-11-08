Elmalı SYDV İhale İlanı

Elmalı SYDV İhale İlanıMülkiyeti Elmalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait olan 1 adet süt soğutma tankı ve ekipmalarının 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre 08. 12. 2021 tarihi Çarşamba günü saat 10: 00' da Kaymakamlık Toplantı Salonunda kirala ihalesi yapılacağına dair "Taşınır Mal Kiralama İlanı"

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