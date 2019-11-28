Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor
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Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor.

28.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:59
Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor

tarafından 'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor. katı tamamlanan projede zemin seviyesine ulaştı.


Başkan Muhittin Böcek, terminalin ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını ve modern yüzüyle Elmalı'ya yakışacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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