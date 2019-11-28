Elmalı Otogarı'nın inşaatı sürüyor

28.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:59

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı'da 10 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni otogarın inşaatı sürüyor. Bodrum katı tamamlanan projede zemin seviyesine ulaştı.



Başkan Muhittin Böcek, terminalin ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını ve modern yüzüyle Elmalı'ya yakışacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA