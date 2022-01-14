Elmalı'nın son kalaycılarından Recep Öztekin çırak bulamamaktan şikayetçi Açıklaması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde henüz 15 yaşındayken başladığı kalaycılıkta 50 yılı geride bırakan Recep Öztekin, çırak yetişmeyen mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak gücü elverdiğince çalışmak istiyor.

Mesleğe başladığında bakır kapların revaçta ve kıymetli olduğunu aktaran Öztekin, AA muhabirine, işini çok sevdiğini, kalaycılığa aşık olduğunu söyledi.

Eskiden her yıl köylere giderek evlerde kalaycılık yaptığını anlatan Öztekin, "O zamanlar köylerde bakır daha çoktu. Rağbet çok olduğu için bizi çağırırlardı. Arastamızda 20'ye yakın bakır ve kalay ustası vardı. Artık bu işi yapan iki kişi kaldık." ifadelerini kullandı.

Öztekin, demirciliğe ilginin olmadığını, gençlerin bu mesleğe rağbet etmemesinden üzüntü duyduğunu aktardı.

Kalaycılık sayesinde çocuklarını büyütüp okuttuğunu aktaran Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda oteller ve restoranlar turistlere bakır kaplarda sunum yapmak istiyor. Yetişmiş çırağımız olmadığı için bu taleplere cevap veremiyoruz. Gençlerin bu mesleğe ilgi ve alakası olsa daha memnun olacağım. Gençleri seviyorum ama bu işlerde çalışmak istemiyorlar. Gençler rahat iş arıyorlar. Şu anda yerime bir çırak yetiştirsem bu dükkandaki aleti ve sermayeyi ona bırakıp çıkarım."

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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