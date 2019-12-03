Elmalı MYO'da 4. Yayla Seracılığı Paneli

03.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:16

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu tarafından 4. Yayla Seracılığı Paneli düzenlendi.



Elmalı'da, Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde yapılan Yayla Seracılığında Pazarlama Sorunlarının ele alındığı panele Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Başsavcısı Suphi Abikoğlu, Elmalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halil Demir, Elmalı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, Elmalı köylerinden muhtarlar ve çiftçiler katıldı.



Konferansın açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halil Demir, Elmalı'da yararlı bir konferans düzenledikleri için mutlu olduklarını belirtti. Antalya'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi Elmalı'da da seracılığın artmaya başladığına değinen Doç. Dr. Demir, "Üretimin artmasıyla birlikte pazarlama sorunları ortaya çıkmaya başladı. Panelimizde üretimin iş açısından değerlendirilmesi ve ihracat kısmının değerlendirilmesi için konuyu masaya yatıralım istedik. Elmalılı üreticilerimiz için hayırlı ve güzel bir panel olacağını düşünüyorum ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise, üretim olmadan ülke ekonomisinin kalkınmasının mümkün olmayacağını belirterek, "Biz üretiyoruz her yıl olduğu gibi ama ürettiğimiz ürünleri satmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimizi daha iyi nasıl pazarlayabiliriz konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Üreticinin bilgilendirilmesinde bu tür paneller hepimiz için yol gösterici olacaktır." şeklinde konuştu.



Kendisinin de Elmalılı olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Elmalı'nın tarım ve ticaret yönünden Antalya'nın köklü ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Elmalı'da yayla seracılığının pozitif şekilde geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Altunkaya, "Tarımın gelişmesiyle birlikte pazarlamadan kaynaklanan sıkıntılar ortaya çıktı. Bu sorunlara üniversite olarak kayıtsız kalmak mümkün değil. Üniversite kent işbirliği üniversitemizin önemsediği olaylardan biridir. Dolayısıyla Elmalı MYO'nun böyle bir konuyu ele alması ve işlemesi, bunun da 4. yılında devam ediyor olması üniversitemizin, çiftçimizin sorunlarına kayıtsız kalmadığını ortaya koyuyor" dedi.



Panelin amacının Elmalı'daki tarım sorunlarına değinmek olduğunu söyleyen Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, "Tarım ülke için çok önemli bir mesele. Elmalı'da tarım konusunda belirli bir seviyeye geldi. Son yıllarda seracılık da Elmalı'da yaygınlaştı, üretim açısından genel olarak bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Ama önemli olan hangi sektör hangi alan olursa olsun üretmek daha kolay ama pazarlamak daha zordur. Panelistlerimiz pazarlama alanında önemli deneyimlerini çiftçilerimizle paylaşacak ve panelimiz çiftçilerimiz için çok faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.



Panele konuşmacı olarak Elmalı Komisyoncular Derneği Başkanı Akif Çaldır, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, E-Z Tohumculuk Sahibi Zekai İlter, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar katıldı.



Konferans sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verilirken çiftçiler arasından yapılan çekilişi kazananlara da sıvı gübre ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA