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Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da yapılan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı.

Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı
10.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:26

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da yapılan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Antalya'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Antalya'nın tarım alanında da başı çeken illerden olduğuna işaret eden Yıldız, su yapılarının Antalya için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yarı kurak iklim kuşağında yer aldığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Bu sebeple suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde yatırımlar planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla hayata geçirilen 'Yeraltı Barajları Eylem Planı' kapsamında yapımına başlanan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı. Kurumun kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği projenin maliyeti 1 milyon 803 bin lira. Projeyle Yuva ve Mursal sulamalarına yılda 5 milyon metreküp sulama suyu desteği sağlanarak 25 bin 100 dekar saha sulanacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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