Elmalı ile Nilüfer kardeş şehir oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Elmalı ile Nilüfer kardeş şehir oldu

06.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:28
Elmalı ile Nilüfer kardeş şehir oldu

Elmalı ile Bursa'nın Nilüfer ilçesi, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Elmalı ile Bursa'nın Nilüfer ilçesi, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen kardeş şehir protokolünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Öztürk, iki belediye ve ilçe halkları arasındaki gönül bağını imzalanan protokol ile resmiyete taşıdıklarını söyledi.

Kardeş şehir protokolüyle amaçlarının iki ilçe arasındaki sosyo-kültürel bağları güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak olduğunu ifade eden Öztürk, "Nilüfer Belediyesi ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü ile kardeşlik bağının güçlenmesi ve kültürel değerlerin paylaşılmasını amaçlıyoruz. Bu protokol ile iki kent arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayla köklü ilişkiler kurmak hedefimiz. Nilüfer ilçesi son derece planlı bir şehir. Bundan sonraki süreçte Nilüfer Belediyesinin çalışmalarını yakında takip edeceğiz ve kadim şehrimiz Elmalı'ya yapacağımız çalışmalar için fikir alışverişinde bulunacağız." diye konuştu.

Bursa'nın tarihi geçmişinin Nilüfer Belediyesine yansımalarıyla, Elmalı Belediyesinin tarihi geçmişinde ortak paydaları bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, destekleri ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Erdem'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Prens Harry Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elmalı ile Nilüfer kardeş şehir oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:58:58. #1.14#
title