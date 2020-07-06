Elmalı ilçesinde yol yapım çalışmaları
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Elmalı ilçesinde yol yapım çalışmaları

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Mursal Mahallesi'nin ulaşımı sağlayan yolda belediye tarafından asfalt çalışması başlatıldı.

Elmalı ilçesinde yol yapım çalışmaları
06.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:28

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Mursal Mahallesi'nin ulaşımı sağlayan yolda belediye tarafından asfalt çalışması başlatıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, asfalt çalışması yapılan Mursal Mahallesi grup ulaşım yolunda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Öztürk, incelemeler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mursal Mahallesi grup ulaşım yolunun yıllarca ihmal edildiğini ve bu yolu kullanan vatandaşların ulaşımda sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Söz konusu yolun alternatif ulaşım sağlayan bir yol olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Maalesef bu yolumuz yıllarca ihmal edilen, yapımı sürekli ertelenen bir yoldu. 'Göreve geldiğimizde asfaltsız yolumuz kalmayacak.' diyerek bir söz verdik. Bugün bu yolumuzun asfaltlama çalışmasına başladık. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında hem Mursal Mahallesi halkımız hem de bu yolu kullanan vatandaşlarımız rahat bir ulaşım sağlamış olacaklar." dedi.

Kaynak: AA

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