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Elmalı davasında sanıklara beraat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elmalı davasında sanıklara beraat Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu ile ağabeyine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne ve üvey baba ile çocukların dayısı, 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

ANTALYA (İHA) - Elmalı davasında sanıklara beraat

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu ile ağabeyine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne ve üvey baba ile çocukların dayısı, 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci duruşmaya, tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A., suça sürüklenen çocuk S.C.G. ile baba Gürhan G., babaanne G.S., sivil toplum örgütleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, anne, üvey baba ve dayının ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Kararın açıklanması ile tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Elmalı davasında sanıklara beraat

Elmalı davasında sanıklara beraat

Elmalı davasında sanıklara beraat

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