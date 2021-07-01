Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli

Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) istismarı davasında sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından yayımlanan belgelere mahkemece erişim engeli getirildiğini duyurdu.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) istismarı davasında sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından yayımlanan belgelere mahkemece erişim engeli getirildiğini duyurdu.

TBB Başkanı Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada, sanık annenin suçlu olmadığını ispatlamak ve kendisini savunmak adına, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi dün Twitter hesabı üzerinden yayımlayarak suç işlediğini kaydetti. TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu paylaşım üzerine harekete geçen Türkiye Barolar Birliği, dün gece, söz konusu paylaşımlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu. Başvurumuzu değerlendiren Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce, paylaşıma erişim engeli getirildi. Türkiye Barolar Birliği sanık anne hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Elmalı Davası ise takibimizdedir" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Brad Pitt Kenan Doğulu İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Diego Costa Abdullah Avcı Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elmalı davasında sanık annenin paylaşımlarına erişim engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:02:17. #1.16#

title