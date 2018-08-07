Elmalı'daki Sel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan selin ardından AK Parti Antalya milletvekilleri ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, bölgede incelemelerde bulunuldu.

Dün akşam saatlerinde Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından yaşanan selin ardından AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel meydana gelir gelmez belediyenin tüm ekiplerini mahallelere görevlendirdiklerini ve yaşanan afetin zararını en aza indirmek için gece boyunca ekiplerin çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Öztekin, selde ilk belirlemelere göre Yılmazlı ve Salur mahallelerinde 12 ev, yaklaşık 450 dekar sera ve meyve bahçeleriyle diğer açıktaki tarım alanlarının zarar gördüğünü ifade ederek, "Bölgede Büyükşehir Belediyemiz, Elmalı Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle zarar gören vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede giderilir." diye konuştu.