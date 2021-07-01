Elmalı'daki istismar davasının mağduru 2 çocuk devlet korumasına alınacak
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Elmalı'daki istismar davasının mağduru 2 çocuk devlet korumasına alınacak

Elmalı'daki istismar davasının mağduru 2 çocuk devlet korumasına alınacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar davasında, mağdur olan iki çocuk için mahkemeye yapılan devlet korumasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar davasında, mağdur olan iki çocuk için mahkemeye yapılan devlet korumasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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