Elmalı'daki istismar davasında, sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki paylaşımlar tepki topladı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davasında sanık anne Merve Akman hakkında Twitter üzerinde açılan hesaptaki ifadeler büyük tepki topladı. Sanık Akman, kendisinin olduğunu iddia ettiği hesap üzerinden tuzağa düşürüldüğü, asıl mağdur olanın kendisi olduğunu ve elinde bunu kanıtlayan belgelerin olduğunu iddia etti. Söz konusu belgelere ise erişim engeli geldi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması büyük tepki çekti.

"İSTİSMAR KESİNLEŞMEDİ"

Akman, kendisinin olduğunu iddia ettiği sosyal medya hesabı üzerinden iftiraya uğradığını ve çocuklarını dolduranın babaannesi olduğunu belirtti. Raporlarda 'istismarın kesinleşmediğini' belirten Akman şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımın öz annesi olarak bugün size, çocuklarımın aslında sözde babaanne tarafından psikolojik istismara uğradığını, buna ilişkin psikolog raporunu, yine dosyada yer alan bu psikolog raporuna göre ifadelerin çocuklara nasıl ezberletildiğini özellikle internette dolaşan o resimlerin nasıl çizildiğini, adli tıp raporlarında gerçekte ne yazdığını ve ne anlama geldiklerini, bahsettiğim psikolog raporunda ifadelerin ezberletilmiş olması nedeniyle çocuklarıma "munchausen by proxy" sendromu teşhisi konulduğunubu sendromun ne olduğunu ve olayın nasıl bir iftira ürünü olduğunu, neden üzerimize iftira atıldığını tüm delillerini (psikolog raporu, adli tıp raporları) yayınlayarak anlatacağım. Çocuklarım davanın başından beri Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde psikologla görüşmektedir.

6 SAYFALIK RAPOR

Balıkesir Valiliği tarafından dosyaya gönderilen 30.04.2021 tarihli evrakta, her ne kadar 23.10.2020 tarihinde mahkemeye görüş bildirilse de yapılan mesleki çalışma sonucu "ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ KANAATLERİNİN DEĞİŞTİĞİ" bildirilmiş, bu yazının ekinde de çocuklarımla görüşen uzman psikoloğun 6 sayfalık raporu gönderilmiştir. Rapordan takip edebileceğiniz üzere psikologda şüphe uyanmasına neden olan somut olaylara tek tek yer verilerek, "babaanne Günay Soytok'un istismar davası, velayet davası ve çocukların sağlık kontrolleri hakkında tutarsız ve yalan beyanlarda bulunduğunun gözlemlendiği"nin raporun sonuç kısmında Munchausen by Proxy (bir başkasına yüklenen yapay bozukluk) şüphesi nedeniyle çocukların BABAANNE YANINDAN ALINARAK, ONUNLA GÖRÜŞMESİNİN ENGELLENMESİNİN, çocukların MARUZ KALDIKLARI MANİPÜLASYON VE DUYGUSAL ŞİDDETTEN uzaklaştırılarak olayları net biçimde anlatabilmeleri için babaanne ile görüşmelerinin engellenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı bildirilmiştir."

İNTERNETTE DOLAŞAN RESİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İnternette dolaşan resimlerle ilgili de açıklama yapan Akman, "Raporda İNTERNETTE DOLAŞAN RESİMLERİN nasıl çizildiğini okudunuz mu? resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu? psikoloğun da bu durumdan şüphe ederek rapora "her iki çocuğun da NE SÖYLEMELERİ, NE ÇİZMELERİ GEREKTİĞİ konusunda YÖNLENDİRİLDİKLERİ şüphesi uyanmıştır" şeklinde yazdığını da okudunuz mu? Okuyup araştırmaktan aciz, linç bağımlısı bazı insanlar bana inanmak zorunda değilsiniz linçlerinize küfürlerinize devam edebilirsiniz, bu raporu okuyan bir kişinin aklına bir soru işareti dahi düşürebildiysem benim için yeterli."

"SÖZDE BABAANNE BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Babaannenin çocuklarını alma sürecinden de bahseden Akman olayı şöyle anlattı:

"Sözde baba çocukları görmeye Finike'ye geldikten kısa süre sonra, kendi çocuklarını küçükken terk edip gitmiş olan ve yıllardır torunlarını arayıp sormayan sözde babaanne her ne hikmetse oğlumun ilk ifadesinden sonra torun hasretiyle yanıp tutuşarak ben cezaevindeyken ziyaretime gelerek "kızım baban da kaza yaptı bak, çocuklara güzel bakılmaz şimdi, müsaade et 1 ay çocuklar bende kalsın" diyerek çocukları benden istiyor. Ben de düşünüyorum ve orada belki de hayatımın hatasını yaparak evlatlarımı teslim almasına izin veriyorum sözde babaanne denen bu varlık çocukları alıyor ve geri vermiyor, 2020 yılı Nisan sonunda ben cezaevinden çıktıktan sonra çocuklarımı geri istiyorum çocuklarımı vermediği gibi telefonla dahi görüştürmüyor. Ben cezaevinde çıktıktan tam 7 gün sonra da babaanne tarafından şikayet ediliyoruz. Bana inanmak zorunda değilsiniz elbette ama rica ediyorum attığım belgeleri okuyun ve vicdanınızı dinleyin göre hareket edin, ister inanın isterseniz küfretmeye linç etmeye devam edin."

METİN FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili tepki gösterdi. Feyzioğlu yapılanı 'çocukların en mahrem bilgilerini paylaşmak' olarak değerlendirerek, "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir." sözlerine yer verdi.