Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Akçay Mahallesinde yaptığı çalışmada G.Y'nin üzerine yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.