Elmalı'da pazar yeri değiştirildi Antalya'nın Elmalı ilçesinde kurulan semt pazarının yeri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değiştirildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kurulan semt pazarının yeri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değiştirildi.

Elmalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede her pazartesi günü kurulan halk pazarının yeri değiştirildi. Daha önce çevresi ve üzeri kapalı olarak belirli bir alanda kurulan halk pazarı, salgın nedeniyle üzeri açık ve daha geniş bir alan olan otogar içerisine taşındı.

Etrafı bariyerlerle çevrili pazara dezenfektan tünelinden geçirilerek tek giriş noktasından alınan vatandaşlar, burada bekleyen zabıta ekiplerinin kontrolünden de geçirildi. Pazar yerine el dezenfektanları da yerleştirildi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe genelinde bir düzi tedbirler aldıklarını belirterek, "Halkımızdan isteğim, yetkililerin yaptıkları uyarılara uysunlar, lütfen ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmasınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA