Elmalı'da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı yapıldı
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Elmalı'da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı yapıldı

16.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:22
Elmalı'da ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı yapıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yürütülen "Üşüyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yürütülen "Üşüyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıldı.

Senem Açıkgöz'ün başlattığı ve Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kışlık giysi, kitap ve şekerleme dağıtıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini sağlayacak, dayanışma ve kardeşliğin gereği paylaşmanın önemli olduğunu belirtti.

Bir grup hayırsever kadının kendi imkanlarıyla proje başlattığını vurgulayan Öztürk, "Amacımız soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza sıcak birer hediye ulaştırmaktı. Hediyelerini ulaştırdığımız çocuklarımızın mutluluğu bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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