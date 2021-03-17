Elmalı'da çiftçilere biyolojik ve iyi tarım uygulamaları anlatıldı
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Elmalı'da çiftçilere biyolojik ve iyi tarım uygulamaları anlatıldı

17.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Elmalı'da çiftçilere biyolojik ve iyi tarım uygulamaları anlatıldı

Elmalı ilçesinde çiftçilere biyolojik ve iyi tarım uygulamaları anlatıldı.

Elmalı ilçesinde çiftçilere biyolojik ve iyi tarım uygulamaları anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerelden kalkınma ve tarıma yönelik desteklemeler kapsamında çiftçilerden gelen talep doğrultusunda Elmalı ilçesinin Salur Mahallesi'nde iyi tarım ve biyolojik tarım eğitimleri gerçekleştirildi.

Uygulamalı verilen eğitimde, üretimin daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla uygulanan teknik işlemler hakkında Belediyenin teknik ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin talepleri doğrultusunda eğitimlere devam edileceği bildirildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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