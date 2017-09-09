Elmalı'da Asayiş ve Trafik Uygulaması

Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.



Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine, iş yeri açma kapama ruhsatı olmaması ve çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmaması nedeniyle tutanak tanzim edildi.



Uygulamada, toplam 469 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, 3 Afgan uyruklu kişinin herhangi bir pasaport veya kimlik belgesi olmaması nedeniyle gerekli yasal işlemleri gerçekleştirildi.



Elmalı'nın 3 farklı giriş ve çıkış noktasında yapılan trafik uygulamasında ise 30 araç kontrol edildi, bir araç trafik kanunlarına uygunsuzluktan trafikten men edildi ve toplam 4 bin 402 lira cezai işlem uygulandı.