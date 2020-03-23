Elmalı'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşılıyor Antalya'da Elmalı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Antalya'da Elmalı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Elmalı Belediyesince ihtiyaç karşılama ekipleri kuruldu.

Belediye Başkanı Halil Öztürk de ekiplerle birlikte çalışmalara katılarak, yaptığı ev ziyaretlerinde gıda yardımında bulundu.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen mücadeleye destek verdiklerini bildiren Öztürk, uyarıların dikkate alınmasını istedi.

Elbirliği ile zorlu sürecin aşılacağını aktaran Öztürk, "Devletimizin uyarılarını dikkate alalım. Yeter ki sokağa çıkmayın, evde kalın, sizlerin ihtiyaçlarını bizler gece gündüz demeden karşılarız. Bu konuda herkesten uyarılara uymalarını özellikle istirham ediyorum. Uyarılara uyduğumuz takdirde emin olun en kısa sürede bu zorlu süreç sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, belediyenin "444 8 618" numaralı telefonununa vatandaşlardan gelen taleplerin karşılandığını kaydetti.

Kaynak: AA