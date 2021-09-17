Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin dava - Haberler
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Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin dava

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Elmalı'da 2 kardeşin istismar edildiği iddiasına ilişkin dava

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları iddia edilen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılandığı davaya taraf olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğradıkları iddia edilen iki kardeşin annesi, üvey babası ile dayısının yargılandığı davaya taraf olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Davaya katılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ve üyeleri, duruşma sonrası adliye önünde "İstismar felakettir sessiz kalma, Çocuktur rızası yoktur konu kapanmıştır, Saklama ihbar et" pankartları açarak, "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sloganları atıldı.

Grup adına gazetecileri açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar vatandır" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Çocukların 80 gündür özgür olmadığını aktaran Özkan, "Biz bu çocuklara söz verdik. Bu sözümüzü yerine getirip, her celsede burada olacağız." dedi.

Özkan, bugün buraya gelip çocuklar için mücadele eden barolarla yapılana seslerini çıkardıklarını ve çıkarmaya devam edeceklerini kaydetti.

UCİM avukatı Gülşah Taş, adli tıptan gelen raporların çocukların söylediklerini doğruladığını, lehlerine olduğunu iddia etti.

Raporlara rağmen mahkemenin sanıklar hakkında bir tutuklama gerçekleştirmediğini belirten Taş, sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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