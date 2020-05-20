Elmalı'da 19 Mayıs coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elmalı'da 19 Mayıs coşkusu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Mobil TIR'ı tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elmalı'da 19 Mayıs coşkusu
20.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:54

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Mobil TIR'ı tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elmalı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına rağmen koronavirüs salgını tedbirlerine uyarak evlerinde kalmaya devam eden Elmalılar için farklı ve anlamlı bir etkinlik düzenledi. Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs TIR'ı, Elmalı merkez ve 60 mahallede dolaşarak konserler vermeye başladı.Elmalı Belediyesi'nce hazırlanan 19 Mayıs Mobil TIR'I, Antalya'dan gelen 10 kişilik bando ve koroyla Elmalı merkezinden başlayarak, 60 mahallede mini konserler verdi. Mobil TIR üzerinde Elmalılı gençler için maskot karakterler yerleştirildi. TIR, Elmalı Devlet Hastanesi önüne gelerek, hastalar için özel bir konser verdi. Koro ve bando TIR üzerinde Gençlik Marşı, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, 19 Mayıs Marşı, Bir Başkadır Benim Memleketim, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm ve Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar parçalarını seslendirdi.Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve belediye çalışanları, 19 Mayıs TIR'ını takip eden gençlere ve Elmalılara, Atatürk'ün yaşamını anlatan oyun kutusu, bayrak ve şenlik balonu hediye etti. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, eşi Meltem Öztürk'le beraber bayraklarla süslenen üstü açık kamyonetle, 19 Mayıs TIR'ını takip ederek Elmalılıların bayramını kutladı. Elmalılılar da ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak, marşlara eşlik etti. Bayram coşkusuna katıldı. Elmalı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 21.30'a kadar devam etti.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Ulusal bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerdir. 19 Mayıs, Türk ulusunun kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna atılan ilk adımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ulusunun yeniden ayağa kalkışıdır. Türk ulusunun önderi, ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. doğum yıl dönümüdür. Bugün alanlarda değiliz ama 19 Mayıs TIR'ı ile Elmalılı hemşehrilerimize bayram coşkusunu ayaklarına götürerek yaşatıyoruz. Bugün ayrıca bin geceden hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi. Bayramınız kutlu olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Falcao Metin Oktay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Elmalı'da 19 Mayıs coşkusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:54:53. #1.14#
title