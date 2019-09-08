Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

08.09.2019 18:42
Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.


Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde finalde Ali Balaban ile güreşen son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz başpehlivan oldu. 72 başpehlivanın katıldığı ve son günde ilk 16'ya kalan pehlivanların Recep Gürbüz sahasında mücadele ettiği güreşlerde finalde İsmail Balaban ile mücadele eden Ali Gürbüz, mücadeleden galip ayrılan güreşçi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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