Elmalı Barajı'nda Su Kalmadı

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59'a geriledi.

Elmalı Barajı'nda Su Kalmadı

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59'a geriledi. Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan 9 milyon 600 bin metreküp kapasiteli Elmalı Barajı'nda ise su tamamen tükendi.

Kaynak: Dunya.com