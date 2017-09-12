Elmalı Barajı'nda Su Kalmadı

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59'a geriledi. Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan 9 milyon 600 bin metreküp kapasiteli Elmalı Barajı'nda ise su tamamen tükendi.
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