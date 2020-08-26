Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek
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Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek

İzmir'den bisikletleriyle yolan çıkan 3 kişilik Elmalı ailesi, Kastamonu'ya ulaştı.

Elmalı ailesi, 5 yaşındaki kızlarıyla 5 bin kilometre pedal çevirecek
26.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:10

İzmir'den bisikletleriyle yolan çıkan 3 kişilik Elmalı ailesi, Kastamonu'ya ulaştı.

Engin Elmalı, eşi Senem Elmalı, 5 yaşındaki kızları Masal ile Türkiye turu için temmuzda yola çıkmaya karar verdi.

Engin Elmalı, çalıştığı özel şirketten bisiklet turunun uzun bir süre alacağı için istifa etti, eşi Senem Elmalı ise çalıştığı kurumdan 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı.

İzmir'den 4 Temmuz'da yola çıkan aile, 1500 kilometre pedal çevirerek Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaştı.

Çadırda konaklayan ailenin 5 yaşındaki kızları Senem ise babasının bisikletine bağlı pusette yolculuk yapıyor.

Elmalı ailesi 5 bin kilometre pedal çevirerek yaklaşık 5 ayda turlarını tamamlamayı planlıyor.

Bisikletle Türkiye turu için işinden istifa etti

Engin Elmalı, eşiyle 2012 yılında evlendiklerini söyledi.

Aile olarak bisikleti çok sevdiklerini anlatan Elmalı, kızı dünyaya geldikten sonra da bisikletle seyahatlere devam ettiklerini anlattı.

"Normalde sadece yaz tatillerinde bir haftalık, on günlük zaman dilimlerinde bisikletle turlar yapıyorduk." diyen Elmalı, daha sonra bunun kendilerine yetmemeye başladığını dile getirdi.

Peyzaj mimarı olduğunu belirten Elmalı, "Özel bir firmada çalışıyordum. Bu turu yapabilmem için istifa etmem gerekiyordu. Bu kadar uzun süreliğine izni kimse vermez. Ben de istifa ettim. Döndükten sonra tekrar iş arayışına gireceğim." diye konuştu.

İzmir'den bisikletle çıktıklarını, Edremit Körfezi'nden Balıkesir, Bursa, İznik, İzmit, Sakarya üzerinden Kastamonu'ya geldiklerini anlatan Elmalı, sahil şeridini takip ettiklerini söyledi.

Karadeniz, Doğu illeri Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in ardından İzmir'e dönmeyi planladıklarını aktaran Elmalı, "Yolculuk kolay geçmiyor. Karadeniz zorlu bir coğrafya. Hep inişli çıkışlı bir yol. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz, 25 kilometre, 50 kilometre...En çok 70 kilometre ilerledik. Çadırda konaklama yapıyoruz." dedi.

Yolculuklarında 1500 kilometreyi geride bıraktıklarını dile getiren Elmalı, şöyle devam etti:

"En kestirme yerden gelmiyoruz, geze geze geliyoruz. Yolculuğumuz 5 bin kilometreyi bulur diye tahmin ediyorum. Kasım veya aralık aylarında turumuzu sonlandırmayı düşünüyoruz."

9 aylıkken bisikletle seyahatle tanışmış

Masal'ın 9 aylıkken bisikletle pusette yolculuk yapmaya başladığını dile getiren Elmalı, kızıyla seyahat etmenin zorlukları olduğunu ancak keyifli aldıklarını aktardı.

Elmalı, Masal'ın arabayı çok sevmediğini, okula da bisikletle bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Masal ise bisikleti çok sevdiğini, yolculuk sırasında pusette uyuyabildiğini, bazen de evini özlediğini ifade etti.

Ev kredisi bitince yolculuk planları başladı

Senem Elmalı ise ailece bisikletle kısa yolculuklar gerçekleştirdiklerini, sonra uzun yolculuk planları yapmaya başladıklarını anlattı.

Dünyaevine girmeden önce en büyük hayalinin ailece bisikletle Türkiye turu yapmak olduğunu dile getiren Senem Elmalı, evliliklerinin ilk yıllarında bu planları ekonomik nedenlerle hayata geçiremediklerini belirtti.

Senem Elmalı, "En son geçen yıl ağustos ayında ev kredimizin son taksitini ödedikten sonra böyle bir tur yapmaya karar verdik. Hem zorlukları hem de kolaylıkları var. Ben bir aile sayesinde bu hayali gerçekleştirdim. Bir kişi bile böyle bir hayal kurar ve gerçekleştirirse biz çok mutlu oluruz." dedi.

Kaynak: AA

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