Elmadağ'da trafik kazası: 3 ölü
- Kaza yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan detaylar Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar Karayolunda temizlik çalışmaları Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
- Kaza yerinden görüntüler
Kaza yapan araçlardan detaylar
Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar
Karayolunda temizlik çalışmaları
Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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