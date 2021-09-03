Elmadağ'a 110 kilometrelik içme suyu hattı döşeniyor

Elmadağ'a 110 kilometrelik içme suyu hattı döşeniyor ASKİ Genel Müdürlüğü, Elmadağ ilçesine yaklaşık 110 kilometre içme suyu şebeke hattı imalatı yapıyor.

Elmadağ'a 110 kilometrelik içme suyu hattı döşeniyor

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Elmadağ ilçesine yaklaşık 110 kilometre içme suyu şebeke hattı imalatı yapıyor. Toplam 14 mahallede çalışma yürüten ASKİ ekipleri, Yenimahalle Mahallesi'nde ise 9 kilometre 250 metrelik içme suyu şebeke hattındaki kanserojen asbestli boruları sağlıklı borularla değiştirmeye başladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'ya 39 kilometre mesafede bulunan Elmadağ ilçesi için altyapı atağı başlattı. "Elmadağ İlçesi Merkezleri ve Mahalleleri İçme Suyu Alanları İçme Suyu Şebeke, İletim Hatları ve Diğer İmalatlar Yapım İşi" kapsamında ilçeye yaklaşık 110 kilometre içme suyu şebeke hattı döşenmeye başlandı. ASKİ ekipleri, proje kapsamında Elmadağ'ın Yeşildere, Hasanoğlan, Havuzbaşı, Yenimahalle, Aşağıkamışlı, Edige, Kurtuluş, Kuşçuali, Tatlıca, Bahçelievler, Lalabel, Muzaffer, Ekşi ve Şehitlik olmak üzere 14 mahallesinde imalat gerçekleştirecek. 688 su abonesi bulunan Yeşildere'de şu ana kadar planlanan imalatın yüzde 94'ü tamamlanırken, 40 yıllık eski hatların değiştirilmesi ile şehir şebeke sistemindeki kayıp kaçak su oranı da en aza indirilecek. Yeşildere Mahallesi'nde yapılacak toplam hat uzunluğu 22 kilometre olacak.

Yenimahalle Mahallesi'nde asbestli borular değişiyor

Yenimahalle Mahallesi'nde de yeni hat imalatı çalışmalarına başlanırken, ASKİ ekipleri asbestli boruların değişimi için yoğun mesai harcıyor. 400 su abonesinin bulunduğu mahallede tamamı asbestli borulardan oluşan 9 kilometre 250 metrelik içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

"Sahada çalışmamıza 10 gün önce başladık"

Elmadağ'ın yeni bir yerleşim bölgesi olan Havuzbaşı Mahallesi'nde ise 5 kilometre 800 metrelik hattın imalatına başlayan ASKİ ekipleri, bölgedeki 40 haneyi temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşturuyor. Elmadağ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yürütülen imalatın şu ana kadar yüzde 47'si tamamlanırken, çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şöyle konuştu:

"Havuzbaşı 2 kısma ayrılıyor. Üst tarafta 10-11 yıl, bu alanda ise yerleşim 6-7 yıllık. Sahada çalışmamıza 10 gün önce başladık ve buraya ilk defa içme suyu şebeke hattı yapılıyor. Çalışmayı yakında bitirmeyi planlıyoruz ve abonelik işlemlerinin ardından burada ikamet eden vatandaşlarımızın yaklaşık bir hafta içinde musluklarından nihayet su akacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner