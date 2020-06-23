"Elmacı Dede" Mehmetçik için Şırnak'ta
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"Elmacı Dede" Mehmetçik için Şırnak'ta

"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz (70), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev alan askerlere kayısı dağıtmak için memleketi Denizli'den Şırnak'a geldi.

23.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:39

"Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz (70), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev alan askerlere kayısı dağıtmak için memleketi Denizli'den Şırnak'a geldi.

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere elma, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapanlara tatlı götüren "Elmacı Dede" olarak bilinen kanser hastası Yılmaz, bu kez memleketinden satın aldığı 1 ton kayısıyı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan askerlere teslim etmek için Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na geldi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin yanında olmak için can attığını söyledi.

Kaplan-Pençe Harekatı'nda askerlere destek olmak amacıyla Şırnak'a geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu zaten gönül işi, sevda işi, bayrak sevgisi, alemi İslam sevgisi olduğu için yine harekata katılan askerlerime manevi destek vermek, onların yanlarında olduğumu belirtmek için kayısı getirdim. Askerlere manevi destek vermek için harekata katılan askerlerime kayısı ikram etmek için Şırnak'a geldim. Denizli'den 1530 kilometre yol kat ettim."

Kanser hastası olmasına rağmen askere destek sunduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"70 yaşındaki bir Türk bunu yapıyorsa, davasına sahip çıkıyorsa gençlerinin ne yapacağını artık düşünsünler. Önceki harekatlarda nasıl Mehmetçiğin yanında olduysam bundan sonra da ömrüm yettiğince olmaya çalışacağım. Yeni seferler olduğu an her zaman hazırım. Operasyonları duyduğum an yerimde duramıyorum, hemen kolları sıvıyorum. Gücüm neye yetiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Daha önce askerlere kendi bahçemden elma sonra helva götürdüm. Benim kayısım yoktu, bunları satın alarak destek olmaya çalıştım."

Kaynak: AA

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