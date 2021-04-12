"Elmacı Dede"den Suriye sınırındaki askerlere destek

"Elmacı Dede" olarak bilinen ve temin ettiği elmaları yurdun dört bir köşesindeki Mehmetçiğe ikram etmek için kilometrelerce yol giden 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki sınır birliklerine elma getirdi.