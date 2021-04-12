"Elmacı Dede"den Suriye sınırındaki askerlere destek
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"Elmacı Dede"den Suriye sınırındaki askerlere destek

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Kültür Sanat
'Elmacı Dede'den Suriye sınırındaki askerlere destek

"Elmacı Dede" olarak bilinen ve temin ettiği elmaları yurdun dört bir köşesindeki Mehmetçiğe ikram etmek için kilometrelerce yol giden 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki sınır birliklerine elma getirdi.

"Elmacı Dede" olarak bilinen ve temin ettiği elmaları yurdun dört bir köşesindeki Mehmetçiğe ikram etmek için kilometrelerce yol giden 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki sınır birliklerine elma getirdi.

Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği hafif ticari aracına yüklediği bir ton 200 kilogram elmayla yaklaşık 1614 kilometre yol kat ederek Denizli'den Hatay'ın Reyhanlı içesine geldi.

Yılmaz, temin ettiği elmaları sınırdaki askeri birliğe teslim etti.

Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, askerlere manevi destek vermek için Hatay'a geldiğini söyledi.

Askerlere minnet borcunu ödemek ve yanlarında olduğunu göstermek istediğini ifade eden Yılmaz, hedefinin "Kızıl Elma" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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