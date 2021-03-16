Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram
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Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram

16.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:53
Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram

Denizli'de çiftçilik yapan ve 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Van'da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ikram etti.

Denizli'de çiftçilik yapan ve 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Van'da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ikram etti.

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları; Kapan, Kıran ve Pençe Kaplan operasyonlarında güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz (71), Van'daki Mehmetçiği de unutmadı. Mehmetçiğin 'Elmacı Dede' lakabını verdiği Yılmaz, daha önce Hakkari ve Şırnak'taki güvenlik güçlerine elma ulaştırırken, bu kez bölgedeki Van iline de gelmeyi ihmal etmedi. 12 Mart'ta Denizli'nin Çivril ilçesinden yola çıkan Elmacı Dede, 2,5 gün yol kat ederek Van'a ulaştı. Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçiğin gönlünü fethetmek ve moral vermek amacıyla yola çıkan Elmacı Dede, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Elmacı Dede, burada güvenlik güçlerine elma ikram ederken, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN

Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram
Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram
Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram
Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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