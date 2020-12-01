"Elmacı dede" 1700 kilometre yol kat ederek üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü
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"Elmacı dede" 1700 kilometre yol kat ederek üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü

01.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:07

Denizli'de çiftçilik yapan Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ulaştırdı.

Denizli'de çiftçilik yapan Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ulaştırdı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma, kayısı ve tatlı götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, kentte terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçiğe destek vermek için tekrar Hakkari'ye gelmeye karar verdi.

Ocak ayında da Hakkari'deki jandarmaya elma götüren Yılmaz, yine bahçesinden topladığı elmaları kasalara doldurarak, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıktı.

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Yaklaşık 1700 kilometre yol kat ederek kente ulaşan Yılmaz, merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Çukurca ilçesinde bulunan üs bölgelerini ziyaret ederek, elleriyle topladığı elmaları askerlere teslim etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıran Operasyonu'nda görevli komandolara manevi destek vermek için daha önce de kente geldiğini söyledi.

Birçok operasyon ve harekatta yer alan askerleri ziyaret ettiğini anlatan Yılmaz, "Buraya 22 saatlik yoldan geldim. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Pençe-Kaplan operasyonlarına ve Dağlık Karabağ'a gittim." dedi.

Suriye'deki farklı kamplara giderek, oradakilere battaniye ve ayakkabı götürdüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi yine Hakkari'deyim. Buradan sonda Resulayn'a gideceğim. Oradaki kampa da battaniye ve ayakkabı götüreceğim inşallah. Amacım askerlerimizin yanında olduğumuzu onlara manevi destek verdiğimizi göstermektir. Gücümüzü, irademizi ve hedeflerimizi görmelerini istiyorum. Hakkari'de şu an her şey daha güzel. Askerlerimizle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum."

'Elmacı dede' 1700 kilometre yol kat ederek üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü
'Elmacı dede' 1700 kilometre yol kat ederek üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü
'Elmacı dede' 1700 kilometre yol kat ederek üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü
'Elmacı dede' 1700 kilometre yol kat ederek üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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