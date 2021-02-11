Elma üretiminin yüzde 6,7'si Kayseri'den karşılanıyor
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Elma üretiminin yüzde 6,7'si Kayseri'den karşılanıyor

11.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:48
Elma üretiminin yüzde 6,7'si Kayseri'den karşılanıyor

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentin elma üretiminde Türkiye'nin yüzde 6,7'sini karşıladığını bildirdi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentin elma üretiminde Türkiye'nin yüzde 6,7'sini karşıladığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile ülkenin en kaliteli elmaları arasında ilk sıralarda yer alan Yahyalı elmasıyla ilgili projeleri görüştü.

İlçede Kırsal Kalkınma Destekleri ile kurulan soğuk hava deposu ve elma paketleme tesisini de gezen Şahin, depo ve paketleme tesisinin mevcut durumu, elmanın iç piyasaya arzı ve ihracat çalışmaları noktasında işletme sorumlusundan bilgi aldı.

Tesisin kapasite artırımı noktasında işletmelerin yararlanabileceği ve bakanlığın uygulamaya koyduğu Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında işletme sorumlusunu bilgilendiren Şahin, Kayseri olarak elma üretiminde Türkiye'nin yüzde 6,7'sini karşıladıklarını belirtti.

Şahin, tesisin elma seçimi ve paketleme biriminde çalışan işçileri de ziyaret etti.

İşletme sorumlusu, 10 bin tonluk bir kapasiteyle çiftçilere hizmet ettiklerini, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu destek ve hibe programlarının tesisin kuruluş aşamasına önemli ölçüde katkı sağladığını, hali hazırda Rusya menşeili bir firma ile 4 bin tonluk elma ihracatı gerçekleşmesi noktasında anlaşmaya vardıklarını ve haftalık 10 konteyner ürünü ihracata hazır hale getireceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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