Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada - Haberler
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Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elma seçerken telefonundan oldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta manavdan elma seçen yaşlı adam cep telefonunu kaptırdı. Adamın yanına gelen soğukkanlı hırsız, herkesin gözü önünde cebinden cep telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansırken hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta meydana geldi. Elma almak isteyen yaşlı adam, evinin yakınında bulunan manava giderek alışveriş yapmaya başladı. Elma seçen adamın, yanına yaklaşan şüpheli herkesin gözü önünde elini yaşlı adamın paltosuna soktu. Olan bitenden habersiz yaşlı adam, elma seçmeye devam ederken o sırada cep telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın soğukkanlı tavırları ise pes dedirtirken, olayı sonradan fark eden yaşlı adam karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Elma seçmesi pahalıya patlamış"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çalan kişi çok soğukkanlı, herhalde profesyonel bir hırsız. Meyve alan adamın cebinden telefonunu alıp gidiyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, Telefonu çalınan kişi yaşlı bir adam fark etmiyor ve elmasını almaya devam ediyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, adam telefonundan olmuş. Hırsızlık bu adamların mesleği olmuş. Görenler de korkudan sesini çıkaramıyor çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil" dedi.

Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

Elma seçerken telefonundan oldu...'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

alışveriş, Hırsızlık, Esenyurt, 3. Sayfa, Haber

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