ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI - Haberler
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ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da bir elma bahçesinde çalışan iki işçi grubu arasında çıkan kavgada Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. yaralandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da bir elma bahçesinde çalışan iki İşçi grubu arasında çıkan kavgada Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. yaralandı.

Olay, Güdümen köyü yolu üzerindeki elma bahçesinde meydana geldi. Bahçede çalışan biri 35, diğeri 20 kişilik işçi grubu arasında çıkan kavgada işçilerden Beytullah G., Mustafa D. ve Nevzat D. bıçak ve sopa darbeleri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI

ELMA BAHÇESİNDE İŞÇİLERİN BIÇAK VE SOPALI KAVGASI 3 YARALI
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