- Elma ağaçları zamansız çiçek açtı

Sivas'ın Zara ilçesinde zamansız çiçek ağaç elma ağaçları şaşkınlığa neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde zamansız çiçek açan elma ağaçları şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ın Zara ilçesi Oyuklu mezrasında elma ağaçları çiçek açtı. Mart ayında çiçek açan, meyve veren ağaçların yıl içerisinde zamansız olarak ikinci kez çiçek açması şaşkınlığa neden oldu. Mezra sakinleri hayatları boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getirdiler. Dallarda ki elmaların yanında yeni çiçeklerin açmış olması mezra sakinlerinden Zikrullah Gürler tarafından kıyamet alameti olarak değerlendirildi. Gürler yaptığı açıklamada, 70 yaşında olduğunu ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını dile getirdi. Cemil Ergül ile yaptığı açıklamada daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti.