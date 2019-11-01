Elma ağacından düşen kişi yaralandı

Elma ağacından düşen kişi yaralandı

Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.

01.11.2019 19:00
Elma ağacından düşen kişi yaralandı

Türkeli ilçesinde, elma toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde meydana gelen olayda Cafer Çetinkaya elma toplamak çıktığı ağaçtan, bastığı dalın kırılması sonucu yere düşerek yaralandı.


Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Cafer Çetinkaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesime sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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