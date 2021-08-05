Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi
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Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi -Hayvanlar ve insanlar için sadece 3 malzemeyle yanık kremi yaptı Düzce Umut Gönülleri Derneği üyesi kadınlar, yangın bölgelerinde yanık vakası geçiren vatandaşlar ve hayvanlar için, kendi emekleriyle hazırladıkları yanık kremi gönderdi.

Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi

-Hayvanlar ve insanlar için sadece 3 malzemeyle yanık kremi yaptı

DÜZCE - Düzce Umut Gönülleri Derneği üyesi kadınlar, yangın bölgelerinde yanık vakası geçiren vatandaşlar ve hayvanlar için, kendi emekleriyle hazırladıkları yanık kremi gönderdi.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, Türkiye'nin birçok şehrinde de bölgeye yardımlar gönderiliyor. Düzce'de de gönüllü anneler bölgelere yardım eli uzatmak için mutfağa geçti. El yapımı yanık kremi hazırlayan anneler, kilolarca ağırlığında ki yanık kremlerini Manavgat'a göndererek destek verdi.

"Bugün gönderdik ama tekrar yapıyoruz"

Evde kendi elleriyle hazırladığı yanık kremlerini kavanozlara koyan Düzce Umut Gönüllüleri Derneği üyelerinden Arzu Yağız, "Manavgat ilçesinde çıkan yangın için, "ne yapabiliriz?" diye çok düşündüm. Allah'ın sessiz kulları olan hayvanlar için yanık kremi yapmaya karar verdim. Dernek olarak da böyle bir karar aldık. Bu karara hepimiz destek verdik. Herkes kendi evinde krem yapıp getirdi. Bugün ulaştırdık ama tekrar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Kime verdiysem faydasını gördü"

Kremin aspirin, mum ve zeytinyağı ile yapıldığını söyleyen Yağız, "Bunları kaynatıp erittikten sonra sıcak hali ile kavanozlara koyuyoruz ve bölgeye gönderiyoruz. Vatandaşlar kendi evlerinde yapmak isterlerse 10 tane aspirine 2 su bardağı zeytinyağı 2 tane de ham saf mum kullanmalı. Renksiz doğal mumlardan olacak. Malzemelerimiz bu kadar, daha sonra ateş üzerinde mumlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Mumlar eridikten sonra sıcak bir şekilde kavanozlara döküyoruz. Bu yanık kremi sürüldüğünde derin bir yanık olsa bile su toplamıyor. Hemen deri kendisini topluyor. Acı zaten olmuyor. İçerisinde ağrı kesici hapımız olduğu için çok faydasını görebiliriz. Ben çok kişiye yaptım verdim. Çok yanığı olan birisine de verdim. Aradı ve bana teşekkür etti. "Diğer kremler bile bunun yanında benim çocuğuma hiç etki etmedi, bu krem iz bile bırakmadı" dedi. Kime verdiysem kime ulaştırdıysam herkes faydasını görmüş. Bende orada yanan hayvanlar için veya insanlarımız için böyle bir şey yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi
Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi
Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi
Elleriyle yanık kremi yaptı, yangın bölgelerine gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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