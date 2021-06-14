Elleriyle ürettiği 'Çameli Kozalak Reçelinin' patentini aldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Ayşe Bakırtaş, doğadan topladığı kozalaklardan eliyle yaptığı şifa kaynağı reçeli için marka tescil belgesi aldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Ayşe Bakırtaş, doğadan topladığı kozalaklardan eliyle yaptığı şifa kaynağı reçeli için marka tescil belgesi aldı.

Çam kozalaklarından yaptığı şifalı çay ve karışımlarla dikkat çekerek yemek programlarının tanınan ismi olan Ayşe Bakırtaş, kozalağın şifasını keşfederek 4 yıl önce kozalak reçeli yaptı. Astım ve Romatizma hastalıklarına iyi geldiği keşfedilen reçel, yurtiçi ve yurtdışından da büyük ilgi gördü.

Ayşe Bakırtaş, şifa kaynağı "Çameli Kozalak Reçeli" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2020'de başvurarak 7 Haziran 2021 tarihinde Marka Tescil Belgesi'ni alarak patentini almayı başardı.

Pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesinde Ayşe Bakırtaş tarafından imece usulüyle kırılıyor. Günlerce süren çalışma sonunda hazırlanan kozalak pekmezini üretiyor. Topladığı andız kozalakları nasıl bir işlemden geçirdiği anlatan Bakırtaş, kozalakları kırıp 2 gün suda beklettiklerini belirtti. Bakırtaş "Şırasını süzdükten sonra akşamdan hazırlayıp tavalara koyuyoruz. Erken saatlerde kalkıp ateşe koyuyoruz. 15 saat kaynıyor. Bu çok zahmetli bir iş" dedi.

Kozalak reçelinin yapımının çok zahmetli olduğuna dikkati çeken Ayşe Bakırtaş "26 yıldır doğayla iç içe yaşıyorum. Zaten bulunduğum yer ormanlarla kaplı. Buradaki çam ağaçlarından topladığımız yaş çam kozalaklarının önce sap kısımlarını kesiyoruz. Ardından yıkayıp, kazanlarda kaynatıp, şeker ilave ediyoruz. Koyulaşana kadar kaynatıp, reçeli kavanozlara dolduruyoruz. İçine bir adet de haşlanmış çam kozalaklarından atıp, satışa hazır hale getiriyoruz. Tüm bu 6 işlemin ardından reçel hazır oluyor." dedi.

Bakırtaş'ın ürettiği şifa kaynağı "Çameli Kozalak Reçeli" hakkında çıkan haberler sonrası talebin daha çok artması dolayısı ile yılda 1 tonun üzerinde reçel üretiyor. Türkiye'nin her yerinden talep olduğu ve yurt dışından da yoğun talebin geldiği belirtildi. Yurt dışına Almanya, Fransa, Avusturalya gibi ülkelere kargo ile gönderdiği gibi yurt dışından gelerek yerinde alanlarında olduğu söylendi. Bakırtaş, reçel yapımına bu ay başlayacağını ve sipariş defterinin şimdiden dolduğunu belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı