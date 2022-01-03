Elleriyle köpeğe su içirdi, gönülleri fethetti

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru, sokak köpeğine elleriyle su içirdi

AVUÇLARIYLA SU İÇİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü personeli Zabıta Memuru Ercan Sevinen, İzmit Cumhuriyet Parkında bir köpek fark etti. Çeşmeden su içmeye çalışan ama başaramayan köpeğe yardıma koştu. Sevinen, avuçlarında su biriktirerek köpeğe içirdi.

GÖNÜLLERİ ISITTI

Zabıta Memuru Ercan Sevinen'in sokak köpeğine olan sevgisi ve elleriyle su içirmesi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntü, kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, yılbaşı akşamı gönülleri ısıttı.

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