Elleriyle köpeğe su içirdi, gönülleri fethetti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan Zabıta Ercan Sevinen, görev yaptığı bölgede susayan köpeğe elleriyle su içirdi.
KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru, sokak köpeğine elleriyle su içirdi
AVUÇLARIYLA SU İÇİRDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü personeli Zabıta Memuru Ercan Sevinen, İzmit Cumhuriyet Parkında bir köpek fark etti. Çeşmeden su içmeye çalışan ama başaramayan köpeğe yardıma koştu. Sevinen, avuçlarında su biriktirerek köpeğe içirdi.
GÖNÜLLERİ ISITTI
Zabıta Memuru Ercan Sevinen'in sokak köpeğine olan sevgisi ve elleriyle su içirmesi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntü, kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, yılbaşı akşamı gönülleri ısıttı.
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