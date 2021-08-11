Elleriyle kazıp toprak altında kalan işçiyi kurtardılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su borularının tamiratı için bir evin zemininde açılan çukurda çalışan işçi, yumuşak zeminin kayması sonucunda toprak altında kalarak hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su borularının tamiratı için bir evin zemininde açılan çukurda çalışan işçi, yumuşak zeminin kayması sonucunda toprak altında kalarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ulus Mahallesi 2152 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evin zemininde, su sızması şikayetiyle boruları tamiratı amacıyla kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında, ismi öğrenilemeyen bir işçi, yumuşak zeminin kayması sonucu kazılan çukura düşerek toprağın altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek işçinin yardımına koştu. Saniyelerle yarışan ve elleriyle toprağı kazan vatandaşlar, toprağın altında kalan işçiyi kurtardı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı