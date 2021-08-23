Elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki arkadaşın her gün elleriyle besledikleri karga yanlarından ayrılmıyor. Karga ile iki arkadaşın dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Coşar Efe Atalay ve Akın Daş, acıktığında yanlarına gelen karga ile dost oldu. İki arkadaş her gün elleriyle kargayı besliyor. İki arkadaşın karga ile olan dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Karga, Atalay ve Daş'ın bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Coşar Efe Atalay, "Acıktıkça yanımıza gelen karganın karnını doyururuz. Karnını doyurduktan ve suyunu içtikten sonra uçar. Günde 5-6 sefer gelip ihtiyaçlarını giderir. Gece nerede bilmiyoruz. Küçükken evcilleştirdik bize alıştı" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı