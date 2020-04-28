Ellerinin izi, kalplerinin izi
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Ellerinin izi, kalplerinin izi

Buca Belediyesinin "pırlantalar" olarak adlandırdığı anaokulu çağındaki çocuklar, kalplerindeki Atatürk sevgileriyle kentte yaşayanlara duygulu anlar yaşatıyor.

Ellerinin izi, kalplerinin izi
28.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:16

Buca Belediyesinin "pırlantalar" olarak adlandırdığı anaokulu çağındaki çocuklar, kalplerindeki Atatürk sevgileriyle kentte yaşayanlara duygulu anlar yaşatıyor. Buca Belediyesi tarafından pandemi günlerinde hediye edilen Atatürk portrelerini kendi el izleriyle boyayarak her mahallede evlerinin balkonlarını donatan çocuklar, 7'den 70'e tüm vatandaşların yüzlerini gülümsetiyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetine geçici olarak ara veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezlerinin öğrencileri, belediyenin sosyal medya hesaplarında öğretmenleriyle birlikte birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından kendilerine dağıtılan bayraklara, parmak boyalarıyla Atatürk'ün kalpaklı portesini çizen çocukların Ata'larına olan sevgisi sokaklardan taşıyor. Okul öncesi yaş gurubunda olan yüzlerce küçük, etkinliği büyüterek kentin dört bir yanını Atatürk portresiyle donatmaya devam ediyor.

"Bayramın ardından da bu coşku bitmedi"

Salgın nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığı bugünlerde evlerden dışarıya taşan bu sevdayı görmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu süreçte en büyük zorluklardan birini evde kalan okul öncesi çocuklarımız yaşıyor. Biz onlara destek olabilmek, günlerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak adına Pırlanta Merkezlerimizde verdiğimiz eğitimleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden sürdürüyoruz. Ulusal egemenliğin 100. yılında da çocuklarımız, sosyal medyadan takip ettikleri öğretmenleri eşliğinde Ata'mızın kalpaklı portresini boyadı. Ancak baktık ki bayramın ardından da bu coşku bitmedi. Küçükler, evlerinde Atatürk portrelerini boyamaya devam ediyor. Biz de sokağa her çıktığımızda karşılaştığımız manzarayla gurur duyuyoruz. Bize bu duyguyu yaşatan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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